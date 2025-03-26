Tuyển Nhân viên Thu ngân ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Mức lương
9 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: SamCenter 26 Trần Phú, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 16 Triệu
Tư vấn bán hàng các sản phẩm SAMSUNG.
SAMSUNG
Xử lý các nghiệp vụ thu ngân.
Thực hiện các quy trình tại cửa hàng.
Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58
Ngoại hình ưa nhìn
Đam mê công nghệ
Máu lửa – Làm hết mình – Chơi hết sức
Ngoại hình ưa nhìn
Đam mê công nghệ
Máu lửa – Làm hết mình – Chơi hết sức
Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của công ty (Mua hàng ưu đãi, Team building...).
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...
Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...
Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI