Tuyển Nhân viên Thu ngân ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SamCenter 26 Trần Phú, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Tư vấn bán hàng các sản phẩm SAMSUNG.

SAMSUNG

Xử lý các nghiệp vụ thu ngân.

Thực hiện các quy trình tại cửa hàng.

Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58

Ngoại hình ưa nhìn

Đam mê công nghệ

Máu lửa – Làm hết mình – Chơi hết sức

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của công ty (Mua hàng ưu đãi, Team building...).

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...

Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.