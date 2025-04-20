Tuyển Nhân viên Thu ngân ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên Thu ngân ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
16 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: SamCenter 195 Khánh Hội, Quận 4 ...và 6 địa điểm khác, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Tư vấn bán hàng các sản phẩm APPLE tại chuỗi cửa hàng ShopDunk / các sản phẩm SAMSUNG tại chuỗi cửa hàng SamCenter.
Xử lý các nghiệp vụ thu ngân, bán hàng tại cửa hàng.
Thực hiện các quy trình tại cửa hàng.
Công việc khác theo chỉ đạo của quản lý cửa hàng.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường
Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản
Tự tin, giao tiếp tốt
Đam mê công nghệ là một lời thế
Máu lửa – Làm hết mình – Chơi hết sức

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6,000,000 đồng + Thưởng doanh số bán hàng + Thưởng nóng + Thưởng thu nhập bổ sung + Thưởng tuân thủ quy định.
Thời gian thử việc chỉ có 01 tháng.
Thu nhập upto 16 triệu / tháng.
Được thưởng theo chính sách thâm niên của công ty.
Được đào tạo bài bản khi chưa có kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của công ty (Mua hàng ưu đãi, Team building...).
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...
Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ShopDunk - Công ty CP HESMAN

ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4N8B Nguyễn Thị Thập

