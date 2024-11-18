Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công
Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8 ngõ 127 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Lên kế hoạch, đề xuất nhân lực và vật tư thực hiện các công việc kiểm tra, bảo trì, sửa chữa
Giám sát quá trình thi công bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa
Ghi nhận sự cố từ chủ đầu tư và điều phối, phân công nhiệm vụ cho từng kỹ thuật điều hòa kịp thời sửa chữa
Nghiệm thu, bàn giao sau khi nhà thầu hoàn thành công việc sửa chữa, bảo trì.
Giải quyết kiếu nại của chủ đầu tư
Báo cáo công việc với cấp trên.
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện, Tự động hóa, Điện lạnh ( hoặc chuyên ngành có liên quan)
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tư vấn giám sát/quản lý đội nhóm/quản lý nhà thầu phụ
Am hiểu về điều hòa
Lập kế hoạch, triển khai công việc, giải quyết các vấn đề
Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 16.000.000 – 20.000.000 VNĐ
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương thâm niên, Lương Lễ Tết, Lương tháng 13....
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định Công ty và Luật Lao Động
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân, ngày hội gia đình do công ty tổ chức hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công
