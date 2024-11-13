Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Được hướng dẫn các nghiệp vụ sau:
- Lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hàng tháng
- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị định kì theo kế hoạch và khi có phát sinh
- Vệ sinh, vận hành máy móc thiết bị
- Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật
- Làm việc từ T2 - T7
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối chuyên ngành Điện – Điện tử, điện lạnh,...
- Có tinh thần, trách nhiệm, học hỏi trong công việc
- Trung thực, cầu tiến trong công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo thực tế kiến thức về điện, diện tử, điện lạnh.
- Có hỗ trợ lương thực tập
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
