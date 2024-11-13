Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Được hướng dẫn các nghiệp vụ sau:
- Lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hàng tháng
- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị định kì theo kế hoạch và khi có phát sinh
- Vệ sinh, vận hành máy móc thiết bị
- Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật
- Làm việc từ T2 - T7

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối chuyên ngành Điện – Điện tử, điện lạnh,...
- Có tinh thần, trách nhiệm, học hỏi trong công việc
- Trung thực, cầu tiến trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo thực tế kiến thức về điện, diện tử, điện lạnh.
- Có hỗ trợ lương thực tập
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

