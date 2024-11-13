Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Được hướng dẫn các nghiệp vụ sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hàng tháng

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị định kì theo kế hoạch và khi có phát sinh

- Vệ sinh, vận hành máy móc thiết bị

- Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật

- Làm việc từ T2 - T7

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm cuối chuyên ngành Điện – Điện tử, điện lạnh,...

- Có tinh thần, trách nhiệm, học hỏi trong công việc

- Trung thực, cầu tiến trong công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được đào tạo thực tế kiến thức về điện, diện tử, điện lạnh.

- Có hỗ trợ lương thực tập

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển

