Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
11 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: TP Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra, lắp đặt, bảo trì máy lọc không khí, điều hòa dân dụng, điều hòa thương mại
Nhận ca, xử lý ca theo sự điều phối của hệ thống, của trưởng nhóm và báo cáo khi hoàn thành
Xử lý công việc độc lập, đáp ứng KPI của khu vực phụ trách
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trường dạy nghề, Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành điện lạnh hoặc có liên quan
>1 năm kinh nghiệm sửa chữa, bảo trì, lắp đặt Điều hòa
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng tốt
Sử dụng thành thạo Smart phone
Tuổi từ 22 - 30 tuổi
Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về các quy trình kiểm tra, lắp đặt, bảo trì máy lọc không khí, điều hòa dân dụng, điều hòa thương mại
Cấp phát đồng phục theo quy định
Chi phí thông tin liên lạc: 100,000VNĐ/tháng (Phụ thuộc vào thời điểm Kỹ Thuật Viên bắt đầu tham gia cung cấp dịch vụ sẽ được hỗ trợ chí phí thông tin liên lạc trong quá trình sử dụng APP KTV (dịch vụ truy cập Internet trực tiếp từ các thiết bị của KTV)
Chi phí thông tin liên lạc:
Gói bảo hiểm tai nạn 24/7 theo Chính sách Công ty
Gói bảo hiểm tai nạn
Quà tặng sinh nhật: 300,000VNĐ
Quà tặng sinh nhật:
Phụ cấp hàng tháng: Từ 200,000VNĐ - 800,000VNĐ (Tương ứng với số năm làm việc và sau khi đã hoàn thành khóa đào tạo, được cấp chứng chỉ bởi Daikin)
Phụ cấp hàng tháng:
Thưởng đánh giá ca theo bậc của KTV theo từng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
