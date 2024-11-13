Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 11 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, lắp đặt, bảo trì máy lọc không khí, điều hòa dân dụng, điều hòa thương mại

Nhận ca, xử lý ca theo sự điều phối của hệ thống, của trưởng nhóm và báo cáo khi hoàn thành

Xử lý công việc độc lập, đáp ứng KPI của khu vực phụ trách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trường dạy nghề, Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành điện lạnh hoặc có liên quan

>1 năm kinh nghiệm sửa chữa, bảo trì, lắp đặt Điều hòa

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng tốt

Sử dụng thành thạo Smart phone

Tuổi từ 22 - 30 tuổi

Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về các quy trình kiểm tra, lắp đặt, bảo trì máy lọc không khí, điều hòa dân dụng, điều hòa thương mại

Cấp phát đồng phục theo quy định

Chi phí thông tin liên lạc: 100,000VNĐ/tháng (Phụ thuộc vào thời điểm Kỹ Thuật Viên bắt đầu tham gia cung cấp dịch vụ sẽ được hỗ trợ chí phí thông tin liên lạc trong quá trình sử dụng APP KTV (dịch vụ truy cập Internet trực tiếp từ các thiết bị của KTV)

Chi phí thông tin liên lạc:

Gói bảo hiểm tai nạn 24/7 theo Chính sách Công ty

Gói bảo hiểm tai nạn

Quà tặng sinh nhật: 300,000VNĐ

Quà tặng sinh nhật:

Phụ cấp hàng tháng: Từ 200,000VNĐ - 800,000VNĐ (Tương ứng với số năm làm việc và sau khi đã hoàn thành khóa đào tạo, được cấp chứng chỉ bởi Daikin)

Phụ cấp hàng tháng:

Thưởng đánh giá ca theo bậc của KTV theo từng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin