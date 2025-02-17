Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Xuyên Hà Việt làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Xuyên Hà Việt
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH Xuyên Hà Việt

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Xuyên Hà Việt

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 73 Đường số 2, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông marketing cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực đồ thể thao, thực phẩm.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu để đưa ra các kế hoạch truyền thông hiệu quả.
Phát triển nội dung sáng tạo và hấp dẫn trên các kênh truyền thông (mạng xã hội, website,...).
Quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông của công ty.
Tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.
Phối hợp với các bộ phận khác (bán hàng, thiết kế...) để đảm bảo tính nhất quán của thông điệp truyền thông.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành đồ thể thao và thực phẩm.
Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.
Am hiểu về các kênh truyền thông (mạng xã hội, website,...), các công cụ marketing online và offline.
Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, thiết kế hình ảnh/video.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Xuyên Hà Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12 triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN...).
Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuyên Hà Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuyên Hà Việt

Công Ty TNHH Xuyên Hà Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 107 Đường sơ 2 KDT Vạn Phúc, KP5, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

