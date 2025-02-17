Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Xuyên Hà Việt làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 73 Đường số 2, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước

Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông marketing cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực đồ thể thao, thực phẩm.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu để đưa ra các kế hoạch truyền thông hiệu quả.

Phát triển nội dung sáng tạo và hấp dẫn trên các kênh truyền thông (mạng xã hội, website,...).

Quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông của công ty.

Tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

Phối hợp với các bộ phận khác (bán hàng, thiết kế...) để đảm bảo tính nhất quán của thông điệp truyền thông.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành đồ thể thao và thực phẩm.

Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.

Am hiểu về các kênh truyền thông (mạng xã hội, website,...), các công cụ marketing online và offline.

Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, thiết kế hình ảnh/video.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

Mức lương: 10-12 triệu

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN...).

Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

