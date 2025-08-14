Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Serepok
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần Serepok

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Serepok

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

CÔNG VIỆC ADMIN:
Hành chính:
Vận hành tòa nhà:
Kiểm tra và đặt hàng vật tư pantry:
Hỗ trợ tổ chức sự kiện:
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
CÔNG VIỆC LỄ TÂN
Đón tiếp khách hàng:
Quản lý khu vực lễ tân:
Trực tổng đài:
Quản lý thư tín, bưu phẩm:

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp/ Cao đẳng trở lên
CN: Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Hành chính, Du lịch
Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm trở lên vị trí hành chính lễ tân, chăm sóc khách hàng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực: Coworking space, các ngành liên quan dịch vụ
Thành thạo Mirosoft Office
Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, tác phong chuyên nghiệp, tự tin
Có trách nhiệm và thái độ tích cực trong công việc
Tiếng Anh lưu loát

Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8-12tr/ tháng (Gross)
Thưởng các ngày lễ/ tết/ sinh nhật, hiếu hỉ, hiệu quả công việc
BHXH theo quy định hiện hành
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Serepok

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Serepok

Công ty Cổ phần Serepok

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Serepok, số 56 Nguyễn Đình Chiểu, Dakao, Quận 1, HCMC.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

