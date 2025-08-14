Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

CÔNG VIỆC ADMIN:

Hành chính:

Vận hành tòa nhà:

Kiểm tra và đặt hàng vật tư pantry:

Hỗ trợ tổ chức sự kiện:

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:

CÔNG VIỆC LỄ TÂN

Đón tiếp khách hàng:

Quản lý khu vực lễ tân:

Trực tổng đài:

Quản lý thư tín, bưu phẩm:

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp/ Cao đẳng trở lên

CN: Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Hành chính, Du lịch

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm trở lên vị trí hành chính lễ tân, chăm sóc khách hàng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực: Coworking space, các ngành liên quan dịch vụ

Thành thạo Mirosoft Office

Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, tác phong chuyên nghiệp, tự tin

Có trách nhiệm và thái độ tích cực trong công việc

Tiếng Anh lưu loát

Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8-12tr/ tháng (Gross)

Thưởng các ngày lễ/ tết/ sinh nhật, hiếu hỉ, hiệu quả công việc

BHXH theo quy định hiện hành

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Serepok

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin