Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Chiến - Hệ Thống Kim Hiền Baby làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Chiến - Hệ Thống Kim Hiền Baby
- Ninh Bình:
- 207 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Chịu trách nghiệm về hình ảnh, video, sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của cửa hàng
- Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và sản phẩm của cửa hàng
- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viarl/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của cửa hàng
- Lập kế hoạch, kịch bản xây dựng, phát triển thương hiệu của cửa hàng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trong khả năng chuyên môn.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng các phần mêm Adobe Photoshop/Lightroom/Canva hoặc các phần mềm chỉnh sửa căn bản khác
- Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ quay phim, chụp ảnh, edit video, hình ảnh là 1 lợi thế
- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyền tải ý tưởng, nền tảng thẩm mỹ tốt
Tại Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Chiến - Hệ Thống Kim Hiền Baby Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Ca hành chính
- Chế độ bảo hiểm xã hội, thưởng lễ,tết,hiếu, hỉ, nghỉ phép... theo quy định cửa hàng và pháp luật quy định
- Môi trường trẻ trung, năng động, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Chiến - Hệ Thống Kim Hiền Baby
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
