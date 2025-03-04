Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Chiến - Hệ Thống Kim Hiền Baby làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - 207 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo

- Chịu trách nghiệm về hình ảnh, video, sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của cửa hàng

- Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và sản phẩm của cửa hàng

- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viarl/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của cửa hàng

- Lập kế hoạch, kịch bản xây dựng, phát triển thương hiệu của cửa hàng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Yêu Cầu Công Việc

- Open cho các bạn dưới 1 năm kinh nghiệm

- Biết sử dụng các phần mêm Adobe Photoshop/Lightroom/Canva hoặc các phần mềm chỉnh sửa căn bản khác

- Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ quay phim, chụp ảnh, edit video, hình ảnh là 1 lợi thế

- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyền tải ý tưởng, nền tảng thẩm mỹ tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập từ 7 -10 triệu, được đánh giá theo năng lực

- Thời gian làm việc: Ca hành chính

- Chế độ bảo hiểm xã hội, thưởng lễ,tết,hiếu, hỉ, nghỉ phép... theo quy định cửa hàng và pháp luật quy định

- Môi trường trẻ trung, năng động, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển

