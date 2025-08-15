Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Canifa
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty cổ phần Canifa

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty cổ phần Canifa

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: TP Ninh Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

– Thực hiện chỉ tiêu doanh số:
– Quản lý toàn bộ hoạt động của cửa hàng, bao gồm hàng hóa, nhân sự, chất lượng dịch vụ và quan hệ chính quyền địa phương
– Đào tạo, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên
– Kiểm soát chi phí, cơ sở hạ tầng, tài sản, thiết bị tại cửa hàng
– Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/nữ, tuổi từ 25-35, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, từ 1 năm kinh nghiệm vị trí quản lý cửa hàng hoặc tương đương; ưu tiên trong ngành bán lẻ, thời trang
– Yêu cầu năng lực:
– Yêu cầu khác:

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: 15.000.000 - 20.000.000+++ VNĐ/tháng
– Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc;
– Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh;
– Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật, quà tặng các dịp Lễ tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13...;
– Các hoạt động văn hóa: Teambuilding hàng năm, Happy Hour, câu lạc bộ chạy, câu lạc bộ Yoga, Đại hội thể thao toàn quốc...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Canifa

Công ty cổ phần Canifa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 301 Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

