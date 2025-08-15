Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty cổ phần Canifa
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: TP Ninh Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
– Thực hiện chỉ tiêu doanh số:
– Quản lý toàn bộ hoạt động của cửa hàng, bao gồm hàng hóa, nhân sự, chất lượng dịch vụ và quan hệ chính quyền địa phương
– Đào tạo, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên
– Kiểm soát chi phí, cơ sở hạ tầng, tài sản, thiết bị tại cửa hàng
– Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Nam/nữ, tuổi từ 25-35, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, từ 1 năm kinh nghiệm vị trí quản lý cửa hàng hoặc tương đương; ưu tiên trong ngành bán lẻ, thời trang
Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: 15.000.000 - 20.000.000+++ VNĐ/tháng
– Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc;
– Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh;
– Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật, quà tặng các dịp Lễ tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13...;
– Các hoạt động văn hóa: Teambuilding hàng năm, Happy Hour, câu lạc bộ chạy, câu lạc bộ Yoga, Đại hội thể thao toàn quốc...;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa
