Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH BÙI VĂN CHIẾN làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại HỘ KINH DOANH BÙI VĂN CHIẾN
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình:
- 207 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, TP Hoa Lư, Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tham gia lên kế hoạch và tổ chức các buổi livestream trên kênh Tiktok, Shopee
- Thiết kế nội dung, kịch bản livestream thu hút người xem
- Thực hiện livestream bán hàng, tương tác với khán giả, giải đáp thắc mắc
- Quản lý và theo dõi hiệu quả của các buổi livestream
- Thường xuyên cập nhật xu hướng livestream bán hàng, tìm kiếm các ý tưởng mới
- Báo cáo kết quả livestream cho quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Các bạn nữ, độ tuổi từ 20 - 35 tuổi
- Có khả năng sử dụng các nền tảng livestream phổ biến (ví dụ: Facebook, Shopee, TikTok)
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng trở lên
- Các bạn có hiểu biết về các sản phẩm Mẹ bầu & em bé là 1 lợi thế
- Kỹ năng: khả năng giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, tư duy nhạy bén, nắm bắt xu hướng nhanh
- Có đam mê với công việc livestream bán hàng
Tại HỘ KINH DOANH BÙI VĂN CHIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
