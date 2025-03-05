Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH BÙI VĂN CHIẾN làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - 207 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, TP Hoa Lư, Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc

- Tham gia lên kế hoạch và tổ chức các buổi livestream trên kênh Tiktok, Shopee

- Thiết kế nội dung, kịch bản livestream thu hút người xem

- Thực hiện livestream bán hàng, tương tác với khán giả, giải đáp thắc mắc

- Quản lý và theo dõi hiệu quả của các buổi livestream

- Thường xuyên cập nhật xu hướng livestream bán hàng, tìm kiếm các ý tưởng mới

- Báo cáo kết quả livestream cho quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Các bạn nữ, độ tuổi từ 20 - 35 tuổi

- Có khả năng sử dụng các nền tảng livestream phổ biến (ví dụ: Facebook, Shopee, TikTok)

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng trở lên

- Các bạn có hiểu biết về các sản phẩm Mẹ bầu & em bé là 1 lợi thế

- Kỹ năng: khả năng giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, tư duy nhạy bén, nắm bắt xu hướng nhanh

- Có đam mê với công việc livestream bán hàng

Quyền Lợi Được Hưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÙI VĂN CHIẾN

