Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VIỆT NAM
- Hà Nội: 123 Trương Định, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Sáng tạo nội dung:
Lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch nội dung cho kênh TikTok, Reels theo định hướng thương hiệu.
Quay, dựng, edit video ngắn liên quan đến dịch vụ giặt là, chăm sóc đồ vải, phong cách sống sạch sẽ và tiện nghi.
Sử dụng ChatGPT để hỗ trợ viết script, hook, lên kịch bản nội dung xây kênh TikTok – edit video bằng CapCut hoặc app tương tự.
Tìm kiếm và bắt kịp các trends TikTok... để ứng dụng sáng tạo nội dung.
Đề xuất các ý tưởng content mới lạ, dám làm khác biệt, lan tỏa giá trị của thương hiệu Giặt là Tokyo.
Công việc hỗ trợ khác:
Tham gia cùng đội ngũ sản xuất nội dung tại cửa hàng khi cần.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.
Tự đưa ra kế hoạch và KPIs phù hợp để phát triển và gia tăng thu nhập
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ưu tiên ứng viên trẻ, dám nghĩ dám làm và yêu thích sáng tạo
Có hiểu biết cơ bản về TikTok, biết quay dựng và chỉnh sửa video cơ bản bằng CapCut, Canva video,...
Tư duy hình ảnh, nội dung gãy gọn, bắt trend tốt.
Biết cách ứng dụng công cụ hỗ trợ AI như ChatGPT để viết, lên nội dung, kế hoạch timeline cụ thể
Tinh thần học hỏi, chăm chỉ, chủ động và kiên trì theo đuổi ý tưởng đến cùng.
Ưu tiên: từng cộng tác/ xây kênh TikTok cho cá nhân, startup, doanh nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo & cập nhật kỹ năng liên tục trong môi trường marketing thực chiến.
Các chế độ nghỉ phép, BHXH theo quy định
Làm việc tại cửa hàng flagship đẹp, hiện đại tại trung tâm Hà Nội.
Nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao còn đang bỏ trống
Được ghi nhận, tạo điều kiện thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo, đề xuất nội dung mới.
Cơ hội thăng tiến và gia tăng thu nhập thông qua các chế độ thưởng ESOP, lộ trình thăng tiến trong một start up về Giặt là nhượng quyền đầy tham vọng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
