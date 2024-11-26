Tuyển việc làm y tá ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: L7

- 42 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
Thực hiện các quy trình điều dưỡng cơ bản như đo sinh hiệu, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm truyền
Chuẩn bị và quản lý thuốc men, vật tư y tế cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ
Ghi chép và cập nhật hồ sơ bệnh án của bệnh nhân
Hỗ trợ bác sĩ trong các thủ thuật y tế
Tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà về chế độ chăm sóc sức khỏe
Đảm bảo vệ sinh, an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu vực làm việc
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điều dưỡng
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng còn hiệu lực
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về quy trình chăm sóc bệnh nhân, sử dụng thuốc và thiết bị y tế
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật
Chế độ phụ cấp ngày lễ
Được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến trong ngành y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L7-42 KĐT Athena fulland Đại Kim

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

