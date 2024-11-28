Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 290/13A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chịu trách nhiệm về quy trình điều hành tour, tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các tour du lịch theo quy trình quản lý chất lượng của công ty.
- Xây dựng và thiết lập mối quan hệ lâu dài với các đối tác cung cấp dịch vụ để được hưởng chính sách ưu đãi về giá và chất lượng dịch vụ (lưu trú , ăn uống, vận chuyển,...) tốt nhất.
- Phối hợp với các bộ phận/phòng tổ chức tour và kịp thời xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện tour du lịch.
- Tham gia giải quyết những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng liên quan đến điều hành tour.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Du lịch hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có khả năng phối hợp công việc, tương tác với đội nhóm.
- Có khả năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
- Trung thực, năng động, chăm chỉ và yêu nghề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000 ( Thỏa thuận theo năng lực).
- Thưởng theo hiệu quả công việc và KPI được giao.
- Tham gia đầy đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.
- Tham gia du lịch hàng năm.
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Định kỳ review lương hàng năm/ đột xuất nếu hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 290/13A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

