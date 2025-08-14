Tuyển Nhân viên kho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phan Đăng Lưu, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý hàng hóa trong kho.

Đóng gói hàng hóa.

Đảm bảo hàng hóa được an toàn, chịu trách nhiệm quản lý và không để thất lạc hàng hóa.

Sắp xếp hàng hóa gọn gàng.

Tiến hành scan hàng hóa xuất- nhập kho.

Các công việc được phân công khác.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, siêng năng, chịu khó.

Biết sử dụng excel.

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 7.000.000 - 9.000.000 đồng.

Nhận 100% lương trong thời gian thử việc.

Chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên

Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

