Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, chỉnh sửa và phát triển bao bì sản phẩm (nhãn, hộp, túi, ly, vỏ chai…) phù hợp với định hướng thương hiệu và tiêu chuẩn chất lượng.
Phối hợp với bộ phận Marketing và Sản xuất để xây dựng ý tưởng, concept bao bì cho sản phẩm mới và cải tiến bao bì hiện tại.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign…).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
