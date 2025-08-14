Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Designer

Thiết kế, chỉnh sửa và phát triển bao bì sản phẩm (nhãn, hộp, túi, ly, vỏ chai…) phù hợp với định hướng thương hiệu và tiêu chuẩn chất lượng.

Phối hợp với bộ phận Marketing và Sản xuất để xây dựng ý tưởng, concept bao bì cho sản phẩm mới và cải tiến bao bì hiện tại.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign…).

Am hiểu kỹ thuật in ấn, vật liệu bao bì và quy trình sản xuất.

Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, chú ý đến chi tiết.

4. Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là lợi thế.

5. Tính cách/Phẩm chất: Năng động, làm việc nhóm tốt, quản lý thời gian hiệu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Phép năm đầy đủ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Tham gia các hoạt động, du lịch cùng công ty.

Thưởng tháng 13, 14 theo hiệu quả kinh doanh công ty.

Lương, thưởng thỏa thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

