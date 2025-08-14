Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, chỉnh sửa và phát triển bao bì sản phẩm (nhãn, hộp, túi, ly, vỏ chai…) phù hợp với định hướng thương hiệu và tiêu chuẩn chất lượng.
Phối hợp với bộ phận Marketing và Sản xuất để xây dựng ý tưởng, concept bao bì cho sản phẩm mới và cải tiến bao bì hiện tại.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign…).
Am hiểu kỹ thuật in ấn, vật liệu bao bì và quy trình sản xuất.
Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, chú ý đến chi tiết.
4. Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là lợi thế.
5. Tính cách/Phẩm chất: Năng động, làm việc nhóm tốt, quản lý thời gian hiệu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
Phép năm đầy đủ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Tham gia các hoạt động, du lịch cùng công ty.
Thưởng tháng 13, 14 theo hiệu quả kinh doanh công ty.
Lương, thưởng thỏa thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 21 RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

