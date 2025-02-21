Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ KIM LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Udic Riverside 1, 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

• Book đặt vé máy bay, xe đón tiễn, land tour, hướng dẫn viên... cho các đoàn Outbound của Công ty;

• Nhận hồ sơ và chuẩn bị visa cho đoàn;

• Lập hồ sơ tour, giao tour cho tour leader và xử lý các phát sinh trên đường;

• Lập dự trù, quyết toán tour;

• Xác nhận dịch vụ, chốt công nợ và thanh toán cho nhà cung ứng;

• Theo dõi, tổng hợp nhận xét chất lượng của khách hàng;

• Giao dịch với các nhà cung ứng, công ty land, hàng không...

• Tham gia xây dựng hoàn thiện sản phẩm tour du lịch;

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/Nữ tuổi từ 25 trở lên;

• Tốt nghiệp chuyên ngành du lịch lữ hành hoặc ngoại ngữ.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint, MS Outlook.

• Có kinh nghiệm làm điều hành tour từ 1 năm trở lên.

• Có hiểu biết về các tuyến điểm du lịch nước ngoài;

• Biết kết hợp giữa land tour với các dịch vụ khác để tạo nên một tour hoàn chỉnh;

• Có kiến thức và biết đưa ra được các yêu cầu đối với nhà cung ứng về các dịch vụ liên quan đến 1 chương trình tour để đảm bảo chất lượng tour phù hợp với mong muốn của khách hàng;

• Nhanh nhẹn, chỉnh chu, trí nhớ tốt, bao quát được công việc;

• Thái độ làm việc trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực, chủ động, không ngại khó, không ngại học hỏi;

• Có khả năng giao dịch, thương lượng và phát triển quan hệ với các Công ty land, hãng hàng không và các nhà cung ứng.

Ưu tiên ứng viên:

• Có kinh nghiệm làm các công việc trên tại các công ty du lịch lữ hành;

• Có kinh nghiệm làm điều hành tour outbound Trung Quốc;

• Thành thạo ngoại ngữ tiếng Trung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ KIM LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương up to 15 triệu + Thưởng (tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và sự thể hiện trong công việc)

• 6-12 tháng được review lương và công việc.

• Được tham gia các chuyến famtrip khảo sát tour tuyến mới ở nước ngoài.

• Môi trường làm việc trẻ, năng động, văn minh, chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện.

• Máy móc phục vụ công việc được Công ty trang bị đầy đủ.

• Đầy đủ chế độ phúc lợi, lương thưởng, ăn trưa, sinh nhật, nghỉ phép, nghỉ mát, BHXH, lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ KIM LIÊN

