Tuyển Điều hành tour Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: số 5 Trần Phú, Liên Bảo, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch trong nước và quốc tế, bao gồm việc lựa chọn điểm đến, phương tiện vận chuyển, khách sạn, các hoạt động tham quan và giải trí.
Nghiên cứu và cập nhật thông tin về các điểm đến du lịch, giá cả dịch vụ, chính sách visa, thủ tục hải quan...
Xây dựng và quản lý ngân sách cho các tour du lịch.
Tiếp xúc và làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ du lịch như khách sạn, nhà hàng, hãng hàng không, công ty vận chuyển...
Tiếp đón và hướng dẫn khách du lịch trong suốt quá trình tham quan, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho tour du lịch như lịch trình, bản đồ, thông tin điểm đến...
Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá tour du lịch.
Quản lý và xử lý các khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành tour du lịch.
Nắm vững kiến thức về các điểm đến du lịch trong nước và quốc tế.
Có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, tinh thần trách nhiệm.
Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: lô 33, đường Nguyễn Tất Thành, Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

