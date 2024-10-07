Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: 20 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Lên kế hoạch phân bổ ngân sách và triển khai kế hoạch, chiến lược Digital Marketing và E-Commerce bao gồm chạy quảng cáo các kênh: Facebook ads, TikTok Ads,...
Làm việc với Clients (Brands), Partner (Lazada, Shopee, Agency...) về các vấn đề liên quan đến các hoạt động Marketing
Quản lí quảng cáo cho các thương hiệu trên sàn Lazada, Shopee
Phân tích số liệu, chuẩn bị báo cáo, họp với Clients
Đánh giá hiệu quả các hoạt động Marketing và đề xuất giải pháp tối ưu.
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để hoàn thành công việc được giao
Quản lý đội nhóm và đảm bảo các thành viên hoàn thành công việc
Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên, chuyên ngành về Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông,....và các chuyên ngành liên quan khác.
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các công ty Thương mại điện tử
ít nhất 2-3 năm
Ngoại ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Trung giao tiếp
Chủ động, chịu được áp lực, thử thách, khả năng phát triển đội nhóm.
Có kinh nghiệm triển khai về Facebook Ads (CPAS), TikTok Ads
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo nội sàn (Lazada, Shopee) là một lợi thế
Kĩ năng phân tích số liệu, chuẩn bị báo cáo
Chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc
Vui lòng gửi CV bằng Tiếng Anh/Tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ + Thưởng KPI (có thể cao hơn nếu kinh nghiệm, ngoại ngữ tốt)
từ 15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ + Thưởng KPI (có thể cao hơn nếu kinh nghiệm, ngoại ngữ tốt)
Thu nhập lên đến 20.000.000VNĐ
Tăng lương định kỳ hằng năm;
Thời gian làm việc: 9h-18h (Thứ 2 đến Thứ 6)
Thưởng cuối năm (13+ 14 theo tình hình kinh doanh của Công ty)
Phép năm (bao gồm 02 ngày của tháng thử việc);
Bảo hiểm xã hội theo Luật Lao động;
Team building định kỳ;
Khám sức khỏe định kì 1 năm 1 lần
Sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định;
Thưởng theo năng lực & hiệu quả công việc;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
