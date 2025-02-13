Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Logistics U&I làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Logistics U&I làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Logistics U&I
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty Cổ Phần Logistics U&I

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Logistics U&I

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên:

- 518B Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm lên nội dung, biên tập thông cáo báo chí, bài PR, video và cung cấp thông tin đến các cơ quan truyền thông đăng tải kịp thời, quản lý và theo dõi việc đặt hàng và đăng bài trên báo chí.
- Lên kế hoạch truyền thông các hoạt động, tổ chức sự kiện, quảng bá dịch vụ logistics của Công ty trên kênh Hiệp hội, Cộng đồng doanh nghiệp, Câu lạc bộ trên địa bàn.
- Thực hiện công tác quan hệ báo chí (họp báo, phỏng vấn, đăng tin...); quản lý và kiểm soát thông tin cho Công ty
- Duy trì và xây dựng tốt mối quan hệ với các tổ chức Hiệp hội, cơ quan báo chí...
- Tổ chức & quản lý triển khai các chương trình, hội thảo về ngành logistics...
- Điều phối thiết kế/sản xuất các ấn phẩm phục vụ cho mục đích PR - Truyền thông: POSM, Tờ rơi, Banner, Backdrop, Standee, Business Profile, Sales Kit, Website content...
- Các nhiệm vụ khác theo từng giai đoạn được giao.
(Thông tin chi tiết về công việc sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Logistics, Kinh doanh quốc tế...
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, tiếp thị nhãn hiệu, quảng cáo ... trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương ở các công ty logistics.
Có khả năng lên kế hoạch chi tiết cho các chương trình Marketing được giao, hoàn thành các kế hoạch đã hoạch định đúng hạn.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình/trình bày thuyết phục, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.
Có tư duy sáng tạo logic, giàu ý tưởng.
Có khả năng quản lý thời gian & ưu tiên công việc tốt, chịu được áp lực cao.
Ưu tiên: Ứng viên giao tiếp tốt tiếng Anh và tiếng Hoa.

Tại Công Ty Cổ Phần Logistics U&I Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc: máy vi tính, máy in, điện thoại, internet...
Được hưởng lương và các chế độ đãi ngộ khác xứng đáng với năng lực.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động.
Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.
Tham gia các hoạt động nhóm và du lịch hàng năm của Công ty, tham dự Tiệc nhân viên cuối năm, chuyến nghỉ mát hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Logistics U&I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

