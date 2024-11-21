Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, tòa nhà Landmark 72, Nam Từ Liêm

Chịu trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch chương trình hoạt động của toàn bộ công ty định kỳ theo tháng/quý/năm hoặc theo dự án cùng với các bộ phận liên quan dựa trên định hướng, chủ trương của BGĐ.

Tư vấn Thiết lập mục tiêu hoạt động cho công ty và các bộ phận và metrics - các chỉ số đo lường mục tiêu, cycle - chu kỳ hoạt động đáp ứng các mục tiêu của tổ chức; cảnh báo rủi ro về kế hoạch đối với các dự án, bộ phận.

Liên tục theo dõi và giám sát việc thực hiện kế hoạch. Đôn đốc và điều chỉnh kịp thời những công tác không đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc yêu cầu.

Báo cáo, tham mưu Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của các đơn vị. Đặc biệt cần báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo đối với các trường hợp có nguy cơ không đảm bảo kế hoạch.

Đánh giá các chỉ tiêu KPI hoạt động mà tập đoàn giao cho Công ty hàng quý.

Tham mưu cho BGĐ thiết lập nội dung, phương thức đánh giá bộ phận, chuẩn bị dữ

liệu và tư vấn cho quá trình đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận.

Nâng cao công tác phân tích ra quyết định dựa trên dữ liệu tập trung của tổ chức. Nhận diện các luồng điều hành chưa tối ưu trong tổ chức để đề xuất điều chỉnh, công cụ, số hoá các luồng phân tích và điều hành

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh tế, Thương mại, Ngoại thương... hoặc những ngành liên quan.

Có từ 1.5-4 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế hoạch Điều hành

Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp lập kế hoạch, tiêu chí lập kế hoạch, biểu mẫu kế hoạch.

Nắm vững các quy trình, phương pháp quản trị theo mục tiêu và vận dụng được trong điều hành quản trị công việc.

Nắm vững luồng quy trình vận hành của tổ chức.

Skills:

Có kỹ năng tổ chức công việc mạnh mẽ với khả năng sắp xếp nhiều dự án với các mức độ ưu tiên khác nhau.

Có kỹ năng quản lý kế hoạch vững chắc với khả năng linh hoạt khi được yêu cầu.

Có khả năng phân tích, đánh giá và dự báo rủi ro, đưa ra được giải pháp để giảm thiểu rủi ro

Có khả năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Có khả năng phân tích dễ hiểu và diễn giải dữ liệu cho nhiều đối tượng.

16 Ngày nghỉ/năm

Tiền thưởng cho những dịp đặc biệt

Chế độ bảo hiểm

Trang thiết bị được cung cấp

Career Growth:

Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm

Đào tạo: tài trợ chứng chỉ upto 100%

Chế độ ghi nhận và khen thưởng kịp thời

Working Environment:

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh

Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt

Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v.

Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.

Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc

Miễn phí cà phê, trà. ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

