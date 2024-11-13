Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HH2, 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Quản lý chung toàn bộ hoạt động dự án: BA, Dev, Tester, triển khai...Đảm bảo các bộ phận làm việc nhịp nhàng và hiệu quả

Trực tiếp quản lý dự án phát triển phần mềm cho các khách hàng của công ty trong các lĩnh vực: Ngân hàng số, các giải pháp IoT, Bigdata, AI cho doanh nghiệp.

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, tổ chức khảo sát, lập phương án, kế hoạch thực hiện, tổ chức quản lý dự án theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, kế hoạch đặt ra.

Trao đổi với khách hàng/đối tác về các nội dung liên quan đến dự án.

Chủ trì nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao tới khách hàng.

Tiếp nhận, xử lý lỗi phát sinh sau triển khai.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện dự án.

Quản lý nguồn lực, ngân sách, tiến độ, rủi ro và chất lượng dự án.

Lên kế hoạch dự án và giám sát, kiểm soát chi phí triển khai dự án.

Thúc đẩy các thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu.

Phối hợp làm việc với các bên liên quan để đảm bảo sự thành công của dự án trong phạm vi và ngân sách cho phép.

Chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích, xây dựng các tài liệu thiết kế và các tài liệu liên quan khác của dự án.

Thảo luận, xử lý các xung đột trong quá trình thực hiện dự án.

Tham gia đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.

Đề xuất, thực hiện các khóa đào tạo cho các thành viên để có đầy đủ kiến thức tham gia dự án.

Báo cáo đầy đủ các thông tin dự án cho QLTT

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm quản lý dự án phát triển phần mềm tại các công ty Outsource, Product

Vị trí từng đảm nhiệm từ Trưởng phòng trở lên.

Có kiến thức về lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng bao quát công việc, xử lý tình huống linh hoạt; chủ động, sáng tạo trong công việc.

Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực, tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên có chứng chỉ quản lý dự án như PMP, CSM, CPMP, ..

Kinh nghiệm ở vị trí quản lý, giám sát quy mô dự án 20-40 nhân sự.

Kỹ năng về quản trị nhân sự tốt. Có khả năng tạo áp lực/ tạo động lực cho nhân viên.

Tư duy chiến lược, nhanh nhay. Tư duy linh hoạt và thích nghi với sự thay đổi nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 30 triệu + Thưởng KPI.

Môi trường trẻ trung, tư duy sáng tạo với GenZ – các bạn trẻ 9x.

Được tham gia vào các dự án với các cơ quan nhà nước.

Tham gia các hoạt động ngoài công ty: Team building, Year End Party...

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định.

BHXH đầy đủ theo quy định của luật.

Thời gian làm việc: Thứ 2- sáng thứ 7, 8h-17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

