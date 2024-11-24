Tuyển F&B Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Tam Nông, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch theo tháng/quý/năm. Kiểm soát và báo cáo tình hình liên quan đến kết quả kinh doanh của Bộ phận

2. Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng đạt tiêu chuẩn cao cấp

3. Xây dựng các thực đơn theo từng yêu cầu và liên tục cập nhật

4. Đào tạo, quản lý và đánh giá các nhân viên trong bộ phận, xây dựng đội ngũ Ẩm thực chuyên nghiệp

5. Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị, bố trí, phục vụ, chất lượng thực phẩm, thức uống đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, công cụ lao động đảm bảo an toàn lao động, PCCC và ANTT trong bộ phận. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tất cả hàng hóa, dụng cụ trong kho của bộ phận

6. Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh và báo cáo kịp thời cho Quản lý các vấn đề nằm ngoài khả năng xử lý

7. Phạm vi quản lý bao gồm: Nhà hàng, Bếp, Bar

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan Ẩm thực, Nhà hàng, Khách sạn

Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B; Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các Sân Golf

Ngoại ngữ thành thạo

Có thể onsite tại Phú Thọ

Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh cao trên thị trường

Phụ cấp ăn trưa

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Thưởng Lễ, Tết cao (8/3, 20/10, 2/9, 30/4, 01/05, sinh nhật Tập đoàn...)

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 1/6, trung thu, chính sách khuyến học cho con em CBNV, ...)

Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Công ty

Luyện tập Golf miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin