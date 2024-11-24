Tuyển F&B Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
- Phú Thọ: Tam Nông, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch theo tháng/quý/năm. Kiểm soát và báo cáo tình hình liên quan đến kết quả kinh doanh của Bộ phận
2. Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng đạt tiêu chuẩn cao cấp
3. Xây dựng các thực đơn theo từng yêu cầu và liên tục cập nhật
4. Đào tạo, quản lý và đánh giá các nhân viên trong bộ phận, xây dựng đội ngũ Ẩm thực chuyên nghiệp
5. Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị, bố trí, phục vụ, chất lượng thực phẩm, thức uống đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, công cụ lao động đảm bảo an toàn lao động, PCCC và ANTT trong bộ phận. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tất cả hàng hóa, dụng cụ trong kho của bộ phận
6. Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh và báo cáo kịp thời cho Quản lý các vấn đề nằm ngoài khả năng xử lý
7. Phạm vi quản lý bao gồm: Nhà hàng, Bếp, Bar
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B; Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các Sân Golf
Ngoại ngữ thành thạo
Có thể onsite tại Phú Thọ
Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm
Thưởng Lễ, Tết cao (8/3, 20/10, 2/9, 30/4, 01/05, sinh nhật Tập đoàn...)
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 1/6, trung thu, chính sách khuyến học cho con em CBNV, ...)
Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Công ty
Luyện tập Golf miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI