Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
- Hồ Chí Minh: 377/86 Lê Đại Hành, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 35 - 50 Triệu
Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch kinh doanh tại thị trường miền Nam
Trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chính về hoạt động kinh doanh của phòng kinh doanh chi nhánh.
Phát triển nguồn lực kinh doanh: tuyển dụng, huấn luyện, giao việc, đánh giá,...
Sẵn sàng tham gia các dự án mới nhằm mở rộng kinh doanh của Công ty.
Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phân phối dự án ngành hàng CNTT, viễn thông, thiết bị nghe nhìn, điện điện tử,.... trong đó tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành QTKD, CNTT...
Ưu tiên sử dụng được tiếng Anh trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 35-50 triệu/tháng + thưởng hiệu quả kinh doanh
Bảo hiểm theo luật, bảo hiểm sức khỏe cao cấp và các chế độ phúc lợi khác
Thưởng các ngày lễ, thưởng tết
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
