Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 377/86 Lê Đại Hành, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch kinh doanh tại thị trường miền Nam Trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chính về hoạt động kinh doanh của phòng kinh doanh chi nhánh. Phát triển nguồn lực kinh doanh: tuyển dụng, huấn luyện, giao việc, đánh giá,... Sẵn sàng tham gia các dự án mới nhằm mở rộng kinh doanh của Công ty. Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phân phối dự án ngành hàng CNTT, viễn thông, thiết bị nghe nhìn, điện điện tử,.... trong đó tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành QTKD, CNTT... Ưu tiên sử dụng được tiếng Anh trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 35-50 triệu/tháng + thưởng hiệu quả kinh doanh Bảo hiểm theo luật, bảo hiểm sức khỏe cao cấp và các chế độ phúc lợi khác Thưởng các ngày lễ, thưởng tết Du lịch, nghỉ mát hàng năm Tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.