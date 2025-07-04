Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CẢNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 40 - 75 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CẢNH
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CẢNH

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CẢNH

Mức lương
40 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Ấp 1, Phước Bình, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 40 - 75 Triệu

1. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh theo định hướng công ty, gắn với mục tiêu doanh thu và chỉ số KPI cụ thể.
2. Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, đối tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị phần.
3. Thiết lập, theo dõi và đánh giá hệ thống KPI của phòng kinh doanh; đảm bảo hiệu suất làm việc và kết quả đầu ra.
4. Quản lý hoạt động bán hàng và xây dựng các chương trình thúc đẩy doanh thu theo từng giai đoạn.
5. Phối hợp hiệu quả với các phòng ban liên quan (logistics, tài chính, sản xuất...) để đảm bảo quy trình cung ứng – bán hàng thông suốt.
6. Xây dựng và duy trì quan hệ bền vững với khách hàng trọng điểm, đồng thời khai thác cơ hội bán hàng gia tăng (up-selling, cross-selling).
7. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh có năng lực và cam kết với kết quả.
8. Phân tích số liệu, lập báo cáo định kỳ và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 40 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bắt buộc: Nam/Nữ, từ 30 tuổi trở lên, sức khỏe tốt.
2. Bắt buộc: Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.
3. Bắt buộc: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Hóa hoặc tương đương.
4. Bắt buộc: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng Phòng trở lên.
5. Ưu tiên: Ứng viên từng làm việc tại các tập đoàn hóa chất đa quốc gia lớn như BASF, Dow, Tosoh, Samsung, LG Chem, Mitsubishi Chemical, SABIC, Evonik...
6. Bắt buộc: Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược, điều hành đội nhóm kinh doanh và quản lý kết quả kinh doanh theo KPI.
7. Kỹ năng phân tích thị trường, tư duy chiến lược, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
8. Tinh thần chủ động, định hướng kết quả và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CẢNH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thỏa thuận: từ 40.000.000đ – 75.000.000đ tùy theo năng lực.
2. Thưởng theo kết quả kinh doanh cá nhân và phòng ban (KPI/Doanh số).
3. Bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN) và định hướng áp dụng bảo hiểm quốc tế trong tương lai.
4. Thưởng tối thiểu lương tháng 13
5. Chính sách giữ chân nhân sự chủ chốt: thưởng dài hạn, xét tăng lương, thăng tiến rõ ràng.
6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, chú trọng hiệu quả.
7. Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, nghỉ chiều Thứ Bảy và Chủ Nhật.
8. Nghỉ lễ, Tết theo quy định.
9. Tham gia các hoạt động nội bộ xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CẢNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CẢNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CẢNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 6, ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

