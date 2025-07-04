Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Cụm KCN Dốc 47, Biên Hòa, Biên Hoà - Bình Dương - Hồ Chí Minh, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ bộ phận kinh doanh, dự án để lên thiết kế 3D

Phối hợp các bộ phận liên quan về vật liệu, màu sắc… nhằm đảm bảo thiết kế ra đúng nhất.

Đề xuất các nguyên vật liệu phù hợp để tối ưu thiết kế

Triển khai bản vẽ sản xuất, bản vẽ ra phôi (Cad) đảm bảo đúng tiến độ.

Lập định mức & công đoạn sản xuất của sản phẩm.

Triển khai sản xuất mẫu, giám sát mẫu và nghiệm thu mẫu. Đề xuất thay đổi và cải tiến sản phẩm nếu chưa hợp lý.

Cập nhật và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật sau khi hoàn thiện mẫu

Thường xuyên trao đổi học hỏi để đảm bảo các khâu thiết kế được kết nối thông suốt, giảm thiểu chênh lệch và sai lỗi.

Thực hiện các công việc khác cấp trên giao

Thiết kế các đồ gá (JIG) để triển khai sản xuất sản phẩm

Thiết kế đồ gá, các công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất.

Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu cấp trên

Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên kỹ thuật sản xuất, R&D tại công ty sản xuất lĩnh vực nội thất (Ưu tiên POSM-nội thất kệ rack trưng bày)

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Solidworks, Autocad 2D (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Solidworks Professional).

Sử dụng cơ bản các phần mềm hỗ trợ khác: Corel, Sketchup.

Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo chính sách phúc lợi của Công ty;.

Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm, Xét tăng lương hằng năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

Cơm trưa và chỗ ở miễn phí cho nhân viên;

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hòa đồng.

Làm việc tại:Nhà Máy Á Đông, Cụm CN Dốc 47, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

