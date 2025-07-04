Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
- Đồng Nai: Cụm KCN Dốc 47, Biên Hòa, Biên Hoà
- Bình Dương
- Hồ Chí Minh, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiếp nhận thông tin từ bộ phận kinh doanh, dự án để lên thiết kế 3D
Phối hợp các bộ phận liên quan về vật liệu, màu sắc… nhằm đảm bảo thiết kế ra đúng nhất.
Đề xuất các nguyên vật liệu phù hợp để tối ưu thiết kế
Triển khai bản vẽ sản xuất, bản vẽ ra phôi (Cad) đảm bảo đúng tiến độ.
Lập định mức & công đoạn sản xuất của sản phẩm.
Triển khai sản xuất mẫu, giám sát mẫu và nghiệm thu mẫu. Đề xuất thay đổi và cải tiến sản phẩm nếu chưa hợp lý.
Cập nhật và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật sau khi hoàn thiện mẫu
Thường xuyên trao đổi học hỏi để đảm bảo các khâu thiết kế được kết nối thông suốt, giảm thiểu chênh lệch và sai lỗi.
Thực hiện các công việc khác cấp trên giao
Thiết kế các đồ gá (JIG) để triển khai sản xuất sản phẩm
Thiết kế đồ gá, các công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất.
Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Solidworks, Autocad 2D (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Solidworks Professional).
Sử dụng cơ bản các phần mềm hỗ trợ khác: Corel, Sketchup.
Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm, Xét tăng lương hằng năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
Cơm trưa và chỗ ở miễn phí cho nhân viên;
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hòa đồng.
Làm việc tại:Nhà Máy Á Đông, Cụm CN Dốc 47, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI