Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

Điều dưỡng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp đón người bệnh, nhận diện người bệnh.
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng như đo huyết áp, đo điện tim, đo đáy mắt, đo thính lực
Phụ bác sĩ khám các chuyên khoa Tai mũi họng, sản phụ khoa
Tổ chức phân công công việc và mô hình chăm sóc của điều dưỡng
Là đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc giải quyết các sự vụ liên quan đến công tác điều dưỡng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng.
Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
Thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa Mắt, Sản phụ khoa, Tai Mũi Họng
Có kỹ năng giao tiếp và tư duy dịch vụ tốt
Chủ động cầu tiến, học hỏi, duy trì và nâng cao năng lực hành nghề
Có khả năng quản lý đội nhóm
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Phòng khám, Bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên, ưu tiên các Phòng , bệnh viện Quốc tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy theo trình độ và kinh nghiệm làm việc;
Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám;
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn;
Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty;
Hỗ trợ chi phí ăn trưa 50k/ bữa và chi phí gửi xe;
Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà 154 Phố Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

