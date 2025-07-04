Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Đống Đa

Tiếp đón người bệnh, nhận diện người bệnh.

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng như đo huyết áp, đo điện tim, đo đáy mắt, đo thính lực

Phụ bác sĩ khám các chuyên khoa Tai mũi họng, sản phụ khoa

Tổ chức phân công công việc và mô hình chăm sóc của điều dưỡng

Là đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc giải quyết các sự vụ liên quan đến công tác điều dưỡng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng.

Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa Mắt, Sản phụ khoa, Tai Mũi Họng

Có kỹ năng giao tiếp và tư duy dịch vụ tốt

Chủ động cầu tiến, học hỏi, duy trì và nâng cao năng lực hành nghề

Có khả năng quản lý đội nhóm

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Phòng khám, Bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên, ưu tiên các Phòng , bệnh viện Quốc tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy theo trình độ và kinh nghiệm làm việc;

Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám;

Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn;

Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty;

Hỗ trợ chi phí ăn trưa 50k/ bữa và chi phí gửi xe;

Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

