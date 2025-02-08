Tuyển Giám đốc kinh doanh Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Quản lý nhân sự thuộc khối kinh doanh:

Xây dựng các mục tiêu/chỉ tiêu (KPI) cho CB – NV. Kiểm tra, kiểm soát hiệu suất làm việc (KPI) của CB-NV của khối;

Xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện đội ngũ quản lý cấp trung thành đội ngũ kế thừa theo chiến lược kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp.

Đưa ra chiến lược hoạt động cho khối Kinh doanh:

Chịu trách nhiệm điều hành khối Kinh Doanh

Dẫn dắt quy trình lập kế hoạch chiến lược (bao gồm phân tích và vị trí cạnh tranh sản phẩm)

Đánh giá xu hướng và đề xuất các thay đổi chiến lược cần thiết.

Dẫn dắt việc thực hiện các chiến lược kinh doanh/mốc thời gian/hoạt động để tiếp thị hiệu quả cho các dự án, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực tiếp thị để đạt được kết quả kinh doanh tối đa với sự lãng phí tối thiểu.

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh đảm bảo tăng trưởng bền vững:

Nghiên cứu, tìm hiểu môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, tham mưu Ban Lãnh đạo xác định chiến lược kinh doanh phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp.

Chủ động đề ra chiến lược phát triển kinh doanh mới, đảm bảo lợi ích của công ty trong khi vẫn theo sát xu hướng, sự thay đổi thị trường.

Hoạch định tìm kiếm, nghiên cứu thị trường, sản phẩm và khách hàng mục tiêu mới;