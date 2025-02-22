Tuyển Giám đốc kinh doanh Apro Rubber Technology Co., Ltd. làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 7 - 18 Triệu

Apro Rubber Technology Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Apro Rubber Technology Co., Ltd.

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Apro Rubber Technology Co., Ltd.

Mức lương
7 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Lô Q, KCN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 7 - 18 Triệu

Mô tả công việc:
• Sửa chữa, bảo trì và kiểm tra các loại máy móc, thiết bị công nghiệp tại các nhà máy, xí nghiệp của khách hàng.
• Hỗ trợ khách hàng trong việc hướng dẫn sử dụng và bảo trì máy móc đúng cách.
• Khắc phục sự cố và bảo trì máy móc theo yêu cầu của khách hàng.
• Đi công tác tại các địa điểm khách hàng yêu cầu (khu vực miền Bắc hoặc miền Nam).
• Lập báo cáo công việc sau mỗi lần sửa chữa, bảo trì.

Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sửa chữa máy móc công nghiệp.
• Kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng và xử lý các sự cố máy móc nhanh chóng, hiệu quả.
• Có khả năng đi công tác tại các khu vực miền Bắc hoặc miền Nam khi có yêu cầu.
• Hiểu biết về các loại máy móc công nghiệp, hệ thống điện, cơ khí, tự động hóa.
• Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc và khả năng làm việc độc lập.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực công việc.

Tại Apro Rubber Technology Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apro Rubber Technology Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Apro Rubber Technology Co., Ltd.

Apro Rubber Technology Co., Ltd.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Binh Xuyen Industrial Park, Dao Duc Town, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

