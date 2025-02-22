Tuyển Giám đốc kinh doanh Apro Rubber Technology Co., Ltd. làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 7 - 18 Triệu

Mức lương 7 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô tả công việc:

• Sửa chữa, bảo trì và kiểm tra các loại máy móc, thiết bị công nghiệp tại các nhà máy, xí nghiệp của khách hàng.

• Hỗ trợ khách hàng trong việc hướng dẫn sử dụng và bảo trì máy móc đúng cách.

• Khắc phục sự cố và bảo trì máy móc theo yêu cầu của khách hàng.

• Đi công tác tại các địa điểm khách hàng yêu cầu (khu vực miền Bắc hoặc miền Nam).

• Lập báo cáo công việc sau mỗi lần sửa chữa, bảo trì.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sửa chữa máy móc công nghiệp.

• Kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng và xử lý các sự cố máy móc nhanh chóng, hiệu quả.

• Có khả năng đi công tác tại các khu vực miền Bắc hoặc miền Nam khi có yêu cầu.

• Hiểu biết về các loại máy móc công nghiệp, hệ thống điện, cơ khí, tự động hóa.

• Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc và khả năng làm việc độc lập.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực công việc.

