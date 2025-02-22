Tuyển Giám đốc kinh doanh Apro Rubber Technology Co., Ltd. làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 7 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Apro Rubber Technology Co., Ltd.
Mức lương
7 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Lô Q, KCN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 7 - 18 Triệu
Mô tả công việc:
• Sửa chữa, bảo trì và kiểm tra các loại máy móc, thiết bị công nghiệp tại các nhà máy, xí nghiệp của khách hàng.
• Hỗ trợ khách hàng trong việc hướng dẫn sử dụng và bảo trì máy móc đúng cách.
• Khắc phục sự cố và bảo trì máy móc theo yêu cầu của khách hàng.
• Đi công tác tại các địa điểm khách hàng yêu cầu (khu vực miền Bắc hoặc miền Nam).
• Lập báo cáo công việc sau mỗi lần sửa chữa, bảo trì.
Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sửa chữa máy móc công nghiệp.
• Kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng và xử lý các sự cố máy móc nhanh chóng, hiệu quả.
• Có khả năng đi công tác tại các khu vực miền Bắc hoặc miền Nam khi có yêu cầu.
• Hiểu biết về các loại máy móc công nghiệp, hệ thống điện, cơ khí, tự động hóa.
• Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc và khả năng làm việc độc lập.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apro Rubber Technology Co., Ltd.
