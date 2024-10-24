Tuyển Giám đốc kinh doanh Chi nhánh Công trình Viettel Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi nhánh Công trình Viettel Hải Dương
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Chi nhánh Công trình Viettel Hải Dương

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Chi nhánh Công trình Viettel Hải Dương

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Tòa nhà Viettel Hải Dương, số 169 đường Bạch Đằng, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán và chăm sóc khách hàng.
- Phát triển kênh Đại lý, hỗ trợ kênh bán.
- Thực hiện nghiên cứu thị trường, hỗ trợ công tác marketing, bán hàng nội bộ.
- Triển khai hoạt động đào tạo kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Tổng Công ty.
- Phụ trách Kinh doanh các lĩnh vực tại địa bàn huyện được giao

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường trong và ngoài nước ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Ngoại thương, Công nghệ thông tin
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giao tiếp tốt.
- Kỹ năng nhận diện khách hàng tiềm năng, phân tích đánh giá thị trường, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm.
- Chịu áp lực tốt, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu

Tại Chi nhánh Công trình Viettel Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bình quân: > 20 triệu đồng/tháng
- Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định....
- Thưởng các dịp Lễ, thưởng 6 tháng, năm theo hiệu quả công việc.
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công trình Viettel Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công trình Viettel Hải Dương

Chi nhánh Công trình Viettel Hải Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 169 bạch Đằng, Phường Trần Phú, TP Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-kinh-doanh-thu-nhap-7-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-duong-job227602
