Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 9 đường 3/4, phường Xuân Hương, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán của Công ty.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.
Kiểm soát dòng tiền, các khoản thu – chi nhằm tránh gây thất thoát, lãng phí.
Tham mưu cho Giám đốc điều hành về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.
Lập – trình bày báo cáo tài chính.
Lập kế hoạch ngân sách, phương án quản lý và sử dụng nguồn vốn.
Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan hoạt động kế toán, tài chính.
Tổ chức công tác tài chính kế toán và bộ máy tài chính kế toán phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành;
Hướng dẫn/đào tạo và phát triển đội ngũ kế toán viên nhằm đảm bảo hoạt động kế toán được thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời đúng luật định và theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc điều hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: dưới 40 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính. Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Am hiểu quy định Pháp luật về Thuế, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
Kỹ năng phân tích số liệu, xử lý vấn đề tốt.
Trung thực, tỉ mỉ, quyết đoán.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về lĩnh vực ô tô.

Tại Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực.
Làm việc giờ Hành chính.
Thu nhập cạnh tranh với năng lực.
Du lịch, thể thao văn nghệ, phép năm, thưởng các ngày Lễ Tết, sinh nhật theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, được đào tạo chuyên môn chuyên sâu & cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Các chế độ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng

Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

