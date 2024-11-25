Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- |,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing cho Tập đoàn, định hướng chiến lược Marketing cho từng khối trong từng giai đoạn, thời kỳ.
Nghiên cứu đối tượng khách hàng trọng tâm của từng Khối kinh doanh, xác định nhu cầu, mong đợi và các kênh quảng bá, tiếp cận hiệu quả;
Xây dựng và chủ trì triển khai kế hoạch sự kiện, truyền thông, PR nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm của Tập đoàn đến với công chúng, khách hàng;
Triển khai và thực hiện các hoạt động Marketing truyền thông, telemarketing, tổ chức sự kiện của Tập đoàn (hội thảo, triển lãm..).
Phân tích và đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing và đề xuất kế hoạch để nâng cao hiệu quả.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng của Tập đoàn. Đồng thời, phối hợp với các bộ phận khác như kế toán, hậu mãi, ... để cùng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến quy trình bán hàng nhằm mục đích chăm sóc và phục vụ khách hàng tốt nhất.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 04 năm trong lĩnh vực Marketing.
Có kiến thức chuyên sâu về thương hiệu, truyền thông, marketing, nghiên cứu thị trường.
Tin học văn phòng thành thạo.
Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, sáng tạo tốt .
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 35 - 50 triệu/ tháng, có thể thỏa thuận theo năng lực
Thưởng KPI, thưởng hiệu quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và sáng tạo
Hưởng các chế độ khác: du lịch, nhà, xe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-marketing-thu-nhap-35-50-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job261158
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Goody Group
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Goody Group
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mediastep Software Inc
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mediastep Software Inc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SGS Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH SGS Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Hạn nộp: 02/11/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 7 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Goody Group
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Goody Group
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mediastep Software Inc
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mediastep Software Inc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SGS Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH SGS Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Hạn nộp: 02/11/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất