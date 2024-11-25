Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing cho Tập đoàn, định hướng chiến lược Marketing cho từng khối trong từng giai đoạn, thời kỳ.

Nghiên cứu đối tượng khách hàng trọng tâm của từng Khối kinh doanh, xác định nhu cầu, mong đợi và các kênh quảng bá, tiếp cận hiệu quả;

Xây dựng và chủ trì triển khai kế hoạch sự kiện, truyền thông, PR nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm của Tập đoàn đến với công chúng, khách hàng;

Triển khai và thực hiện các hoạt động Marketing truyền thông, telemarketing, tổ chức sự kiện của Tập đoàn (hội thảo, triển lãm..).

Phân tích và đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing và đề xuất kế hoạch để nâng cao hiệu quả.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng của Tập đoàn. Đồng thời, phối hợp với các bộ phận khác như kế toán, hậu mãi, ... để cùng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến quy trình bán hàng nhằm mục đích chăm sóc và phục vụ khách hàng tốt nhất.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 04 năm trong lĩnh vực Marketing.

Có kiến thức chuyên sâu về thương hiệu, truyền thông, marketing, nghiên cứu thị trường.

Tin học văn phòng thành thạo.

Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, sáng tạo tốt .

Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 35 - 50 triệu/ tháng, có thể thỏa thuận theo năng lực

Thưởng KPI, thưởng hiệu quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và sáng tạo

Hưởng các chế độ khác: du lịch, nhà, xe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land

