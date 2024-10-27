Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN thuận thành 2, phường An Bình, Thuận Thành

- Xây dựng chiến lược marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty.

- Tham gia xây dựng kế hoạch marketing cụ thể cho từng phòng ban.

- Giám sát các kế hoạch marketing, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng.

- Lên kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện các chiến dịch marketing.

- Làm việc với Tgd và các bộ phận để thống nhất một chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh nói chung và marketing nói riêng.

- Điều hành và triển khai trực tiếp các chiến dịch marketing

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh doanh, marrketing, có kinh nghiệm 5 nam trở lên

- Am hiểu sâu sắc về các công cụ marketing online và offline

- Am hiểu sâu sắc về các xu hướng của thị trường

- Có khả năng nhạy bén, thích ứng bắt việc

Tại Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tất cả các ngày lễ tết trong năm

- Hưởng đầy đủ chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản của công ty

- Du lịch hàng năm

- Tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam

