Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN thuận thành 2, phường An Bình, Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Xây dựng chiến lược marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty.
- Tham gia xây dựng kế hoạch marketing cụ thể cho từng phòng ban.
- Giám sát các kế hoạch marketing, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng.
- Lên kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện các chiến dịch marketing.
- Làm việc với Tgd và các bộ phận để thống nhất một chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh nói chung và marketing nói riêng.
- Điều hành và triển khai trực tiếp các chiến dịch marketing

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh doanh, marrketing, có kinh nghiệm 5 nam trở lên
- Am hiểu sâu sắc về các công cụ marketing online và offline
- Am hiểu sâu sắc về các xu hướng của thị trường
- Có khả năng nhạy bén, thích ứng bắt việc

Tại Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tất cả các ngày lễ tết trong năm
- Hưởng đầy đủ chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản của công ty
- Du lịch hàng năm
- Tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam

Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN Thuận Thành 2, xã An Bình, huyện Thuận Thành , Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

