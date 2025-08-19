Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 251

- 251A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Phân tích thị trường, đối thủ, chân dung khách hàng mục tiêu.
Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn kênh B2B.
Xây dựng, tuyển dụng, phát triển, quản lý đội ngũ nhân sự Sale B2B.
Lập kế hoạch order hàng, theo dõi, kiểm soát sản phẩm & công nợ.
Xây dựng các chương trình và chính chính sách bán hàng đối với kênh B2B.
Trực tiếp tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình kinh doanh của đại lý và chăm sóc khách hàng.
Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng. Mở rộng thị trường, mở rộng tệp khách hàng.
Phối hợp với phòng Marketing trong việc phát triển thương hiệu & hỗ trợ các ấn phẩm truyền thông cho đại lý.
Theo dõi và phân tích doanh số bán hàng, xu hướng thị trường và hiệu quả chiến dịch. Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho ban lãnh đạo. Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng doanh số

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các khối ngành kinh tế hoặc marketing.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Từng làm trong ngành mỹ phẩm (bắt buộc)
Ưu tiên các ứng viên đã có tệp & mối quan hệ với các khách hàng là các shop Mỹ phẩm, TPCN, ....Có kiến thức về mỹ phẩm. Biết, hiểu, có kiến thức các nhu cầu, sản phẩm làm đẹp.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Có kinh nghiệm quản lý và điều phối nhân sự trong team.
Có laptop cá nhân để phục vụ công việc

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 20.000.000 vnđ + KPI + Doanh số
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Hưởng 1 ngày phép/tháng. Hưởng các chế độ ốm đau thăm hỏi.
Được học các khóa đào tạo B2B và B2C do công ty chi trả
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường phát triển toàn diện: việc làm trong không gian thân thiện, đồng nghiệp chuyên nghiệp, và lộ trình phát triển rõ ràng.
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...
Được xét tăng lương hằng năm
Được dùng sản phẩm trải nghiệm của công ty và có chính sách mua hàng giảm giá sản phẩm của công ty ( mỹ phẩm Catrice Cosmetics, Esence Cosmetics, Sữa tắm hoạt hình AirVal,...) lên tới 45%
Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Louis II, KĐT Louis City, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

