Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30 Lê Thị Chợ, P. Phú Thuận, Quận 7 ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh của các dự án/sản phẩm:
Nghiên cứ mục tiêu, kế hoạch phát triển dự án và sản phẩm bất động sản của Công ty. Phối hợp xây dựng, hoạch định phương án kinh doanh cho các dự án/sản phẩm bất động sản. Lập kế hoạch kinh doanh cho các dự án/sản phẩm bất động sản. Tổ chức thực hiện & giám sát các hoạt động bán hàng, kinh doanh theo các mục tiêu được giao Thiết lập cac quy trình, quy định, hướng dẫn và biểu mẫu để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh Thiết lập và quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng xuyên suốt quá trình hoạt động, cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản trị. Chủ trì chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình kinh doanh bất động sản Phát triển và duy trì mối quan hệ và các đối tác, khách hàng chiến lược
2. Quản lý và vận hàng sàn giao dịch Bất động sản:
Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu thị trường Bất động sản khu vực Tp.HCM và các tỉnh lân cận.
- Có phong cách lãnh đạo và quản lý nhân viên.
- Khả năng ra quyết định độc lập và quyết đoán trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 25 triệu - 45 triệu
- Phí quản lý đến 5%
- Hoa hồng bán hàng theo doanh số (theo tháng/quý/năm).
- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.
- Thưởng khác: Tháng 13++, KPI cá nhân/năm, thưởng tết, lễ, sinh nhật, cưới hỏi...
- Du lịch hàng năm trong và ngoài nước...
- Cơ hội tiếp cận nguồn sản phẩm phân phối độc quyền hàng đầu thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 17 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

