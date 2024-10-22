Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu

Mức lương 25 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Lê Thị Chợ, P. Phú Thuận, Quận 7 ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh của các dự án/sản phẩm:

Nghiên cứ mục tiêu, kế hoạch phát triển dự án và sản phẩm bất động sản của Công ty. Phối hợp xây dựng, hoạch định phương án kinh doanh cho các dự án/sản phẩm bất động sản. Lập kế hoạch kinh doanh cho các dự án/sản phẩm bất động sản. Tổ chức thực hiện & giám sát các hoạt động bán hàng, kinh doanh theo các mục tiêu được giao Thiết lập cac quy trình, quy định, hướng dẫn và biểu mẫu để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh Thiết lập và quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng xuyên suốt quá trình hoạt động, cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản trị. Chủ trì chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình kinh doanh bất động sản Phát triển và duy trì mối quan hệ và các đối tác, khách hàng chiến lược

2. Quản lý và vận hàng sàn giao dịch Bất động sản:

Đảm bảo các hoạt động kinh doanh của phòng ban được thực hiện hiệu quả và đạt các mục tiêu kinh doanh Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, phân công nhiệm vụ và đảm bảo sự hợp tác và phát triển cá nhân trong phòng ban Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như truyền thông, phát triển sản phẩm và quản lý kinh doanh để đảm bảo hiệu quả hoạt động từng thời kỳ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Am hiểu thị trường Bất động sản khu vực Tp.HCM và các tỉnh lân cận.

- Có phong cách lãnh đạo và quản lý nhân viên.

- Khả năng ra quyết định độc lập và quyết đoán trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 25 triệu - 45 triệu

- Phí quản lý đến 5%

- Hoa hồng bán hàng theo doanh số (theo tháng/quý/năm).

- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

- Thưởng khác: Tháng 13++, KPI cá nhân/năm, thưởng tết, lễ, sinh nhật, cưới hỏi...

- Du lịch hàng năm trong và ngoài nước...

- Cơ hội tiếp cận nguồn sản phẩm phân phối độc quyền hàng đầu thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

