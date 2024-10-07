Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Sản phẩm kinh doanh: sơn nước, vật liệu xây dựng thương hiệu Forden Tìm kiếm đại lý, phát triển thị trường trong tỉnh phụ trách; Chăm sóc đại lý hiện có; Theo dõi công nợ đại lý; Theo sát tình hình đơn hàng, phối hợp làm việc với bộ phận vận hành, kho & giao hàng; Báo cáo, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên;

Sản phẩm kinh doanh: sơn nước, vật liệu xây dựng thương hiệu Forden

Tìm kiếm đại lý, phát triển thị trường trong tỉnh phụ trách;

Chăm sóc đại lý hiện có;

Theo dõi công nợ đại lý;

Theo sát tình hình đơn hàng, phối hợp làm việc với bộ phận vận hành, kho & giao hàng;

Báo cáo, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực phân phối sơn nước, vật liệu xây dựng; Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt; Có kỹ năng xây dựng và giữ quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.

Nam, sức khỏe tốt;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực phân phối sơn nước, vật liệu xây dựng;

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt;

Có kỹ năng xây dựng và giữ quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cơ bản (lương + phụ cấp): 14,500,000 đ + % hoa hồng doanh số; Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm; Thời gian làm việc linh hoạt; Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, du lịch đầy đủ; Nghỉ phép 12 ngày/năm Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Thu nhập cơ bản (lương + phụ cấp): 14,500,000 đ + % hoa hồng doanh số;

Thu nhập cơ bản (lương + phụ cấp):

14,500,000 đ

+ % hoa hồng doanh số;

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm;

Thời gian làm việc linh hoạt;

Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, du lịch đầy đủ;

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin