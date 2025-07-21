Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Giải pháp DolCus làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Giải pháp DolCus
Ngày đăng tuyển: 21/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Giải pháp DolCus

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính - Kế toán…ưu tiên ứng viên làm trong ngành Xuất nhập khẩu, logistics…..
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Nắm vững và am hiểu các nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán; Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
- Sử dụng tốt Tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint….)

Tại Công ty cổ phần Giải pháp DolCus Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực.
- Thưởng: Lương thứ 13, Thưởng Kết quả Kinh doanh (1-5 tháng lương), Thưởng/Tặng quà các dịp lễ tết (Tết Dương, Tết Nguyên Đán, Sinh nhật Công ty, 30/04 - 01/05, Trung thu, 1/6, 2/9)
- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại
- Phúc lợi nâng cao: Mua điện thoại, mua thêm laptop cá nhân để nhà, mua xe ô tô.... theo cấp bậc
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động
- Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên
- Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Cơ hội đào tạo, phát triển, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Giải pháp DolCus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Giải pháp DolCus

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 18-03, Tầng 18, Tháp B, Tòa nhà Epic Tower, Số 19 Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

