Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Home & Health MH VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Block C Sarina - Căn C - 00.11, khu Sala park, An Lợi Đông, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện khai báo thuế doanh nghiệp theo quy định hàng quý và hàng năm.

- Quản lý sổ sách kế toán, bao gồm kế toán ngân hàng và kế toán thuế.

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả khách hàng.

- Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, hợp lý và hợp lệ của hóa đơn chứng từ.

- Lưu trữ sắp xếp hợp đồng, các chứng từ ngăn nắp, gọn gàng.

- Chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ cho ban lãnh đạo.

- Tham gia vào việc kiểm tra và phân tích số liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh.

- Hỗ trợ trong các hoạt động kế toán khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán

- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty xây dựng là một lợi thế.

- Hiểu biết sâu về các quy định thuế và chế độ kế toán hiện hành.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và MS Office.

- Chăm chỉ, tỉ mỉ, và cẩn trọng trong công việc.

- Có khả năng chịu áp lực cao và đáp ứng thời hạn công việc.

- Chịu trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin có liên quan hoặc không liên quan đến lĩnh

vực được giao phụ trách.

-Báo cáo cấp trên tất cả những vấn đề có liên quan đến thông tin bảo mật của Công ty bị

tiết lộ hoặc có nguy cơ bị tiết lộ ra ngoài.

Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực

- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

- Chính sách phúc lợi xã hội đầy đủ theo quy định nhà nước.

- Đối với nữ được nghỉ thêm 1 ngày phép bệnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin