Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT
Ngày đăng tuyển: 21/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TN Phương Nga, Số 15, Ngõ 02, P. Thọ Tháp, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phát hành hóa đơn điện tử; Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán thuế đầy đủ, khoa học.
- Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC năm theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê khai thuế đầu vào, đầu ra của công ty,
Theo dõi tình hình nộp ngân sách, hoàn thuế, khấu trừ thuế và lập hồ sơ hoàn thuế khi cần.
- Phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra. Tham gia chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra dữ liệu và phục vụ Quyết toán thuế
- Tạo hồ sơ bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng ...với Ngân hàng
- Cập nhật và áp dụng các chính sách thuế mới của nhà nước. Tư vấn thuế cho các bộ phận liên quan, đảm bảo tối ưu chi phí hợp lý cho doanh nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về quy định kế toán và thuế hiện hành.
- Sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu.
- Cẩn thận, trách nhiệm, chi tiết.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán ...; Ưu tiên các trường Đại học Thương Mại, Đại học Ngoại Thương,Học viện Tài Chính, Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng thứ 13
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động (BHXH, BHYT, nghỉ lễ, tết, du lịch...).
- Được hưởng quyền lợi khác theo quy định của nhà nước: nghỉ phép 12 ngày/năm, du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ hằng năm, .....
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7. (8h00-17h15)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT

Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, lô B15/D13, KĐTM Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

