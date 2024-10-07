Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INNO DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INNO DESIGN
- Hồ Chí Minh: Phòng LE 4.50, Tầng 4, Khối văn phòng E, Tòa Nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Trực tiếp giám sát quá trình thi công đá tự nhiên (nhà phố, biệt thự) dự án của tổ đội, nhân công.
Quản lí chất lượng của công trình (đá).
Kiếm soát tiến độ dự án.
Tham gia nghiệm thu khối lượng.
Kiểm tra đề xuất vật tư phù hợp cho việc thi công ở công trình (đá).
Phối hợp với BCH nhà thầu để giải quyết các vấn đề vướng mắc tại hiện trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên (Trao đổi khi phỏng vấn).
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng làm công ty đá hoa cương.
Có kinh nghiệm cứng về ốp lát đá tự nhiên.
Kỹ năng quản lí đội nhóm, giao tiếp tốt.
Thành thạo các phần mềm như Autocad, Project, Excel, Word,..
Có kỹ năng nhìn bản vẽ 2D.
Sức khỏe tốt, năng động, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INNO DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty không nợ lương.
Phụ cấp tiền ăn trưa, xăng xe,...
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng lương tháng thứ 13.
Các chế độ khác theo quy chế của Công ty.
Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INNO DESIGN
