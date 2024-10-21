Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 94 Triệu

Mức lương Từ 94 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Cửa hàng Jollibee 393 Trần Hưng Đạo/ Vincom Bắc Ninh/ 207 Nguyễn Trãi, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 94 Triệu

Dẫn dắt cửa hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra

Theo dõi / giám sát toàn bộ đội ngũ nhân viên cửa hàng để thực hiện đầy đủ Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng

Giám sát Quy trình thanh toán, Kiểm soát các loài gây hại, Sửa chữa và Bảo dưỡng Thiết bị

Kiểm soát ngân sách / kiểm kê hàng hóa một cách hiệu quả

Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên theo ca

Hỗ trợ Cửa hàng trưởng trong việc kiểm soát chi phí, phân tích P&L của cửa hàng hàng tháng

Thực hiện POSM theo hướng dẫn của bộ phận Marketing

Phát triển và đào tạo nhân viên cửa hàng

Tuyển dụng nhân viên cửa hàng

Với Mức Lương Từ 94 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc theo nhóm

Sẵn sàng làm việc theo ca

Thân thiện, siêng năng & chịu khó

Nắm bắt và học hỏi nhanh.

Độ tuổi từ 20 – 33 tuổi

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, bán lẻ, thực phẩm và kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng doanh thu

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật quy định(Bảo Hiểm Xã Hội; Bảo Hiểm Y Tế; Bảo Hiểm Thất Nghiệp)

Làm ngày lễ, Tết nhân hệ số theo Luật

12 ngày phép/ năm, phép ốm đau

Bảo hiểm tai nạn 24/7

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Store Manager

Được đào tạo các khóa kỹ năng chuyên môn theo tiêu chuẩn tập đoàn JFC

Tham gia các sự kiện nội bộ của Cửa hàng

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày và 6 ngày/ tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin