Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Số 30 Hoàng Văn Thụ, P.Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, TP Bắc Giang

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng

- Tư vấn, làm hồ sơ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và khoản vay

- Trực văn phòng theo lịch sắp xếp của quản lý trực tiếp

- Thu hồ sơ các khách hàng đã được tư vấn bởi bộ phận Telesales

- Làm thị trường theo kế hoạch của quản lý trực tiếp đề ra

- Thẩm định và lắp đặt định vị cho khách vay

- Yêu thích công việc tư vấn, kinh doanh

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt với khách hàng

- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty tài chính là một lợi thế

- Chăm chỉ, nhiệt huyết, tư cách đạo đức tốt

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6,5tr + Doanh Thu (Thu nhập 12 - 20 triệu)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ tân theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành

- Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển

- 12 ngày phép/năm

- Lương tháng 13

