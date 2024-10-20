Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: 556 đường Nguyễn Trãi, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, TP Bắc Ninh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng
- Tư vấn, làm hồ sơ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và khoản vay.
- Trực văn phòng theo lịch sắp xếp của quản lý trực tiếp.
- Thu hồ sơ các khách hàng đã được tư vấn bởi bộ phận Telesales.
- Làm thị trường theo kế hoạch của quản lý trực tiếp đề ra.
- Thẩm định và lắp đặt định vị cho khách vay.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc tư vấn, kinh doanh
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt với khách hàng
- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty tài chính là một lợi thế.
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Chăm chỉ, nhiệt huyết, tư cách đạo đức tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6,5tr + Doanh Thu thưởng hấp dẫn;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ tân theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....;
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

