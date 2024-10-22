Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty CP & DV Giao hàng nhanh làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại Công ty CP & DV Giao hàng nhanh
- Bắc Giang: Tân Yên
Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
a. Quản lý kinh doanh:
● Lập kế hoạch kinh doanh và phân bổ cho nhân viên trong khu vực quản lý;
● Giám sát tiến độ của kế hoạch kinh doanh, thúc đẩy nhằm đảm bảo đạt doanh thu của khu vực;
● Phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ tại khu vực, đảm bảo giữ được doanh thu và sản lượng trên khách hàng hiện có;
b. Quản lý vận hành
● Phân công khu vực xử lý/giao-lấy-trả hàng cho nhân viên
● Theo dõi báo cáo, giám sát năng suất và tỉ lệ lấy/giao/trả của từng nhân viên, KPI của từng chi nhánh, khu vực.
● Quản lý việc xuất nhập hàng hóa, lưu trữ, xử lý hàng theo quy trình (Online & Offline);
c. Quản lý nhân sự:
● Đào tạo, truyền thông, hướng dẫn định kỳ/theo đợt cho nhân viên về nghiệp vụ và các chính sách, thông điệp, định hướng,... của công ty;
● Tuyển dụng, hướng dẫn nghiệp vụ nhân viên mới;
● Phân công & giám sát công việc/nghiệp vụ của từng vị trí;
● Định kỳ/đột xuất đến từng chi nhánh kiểm tra, ghi nhận và xử lý vi phạm quy trình/ quy định/nội quy công ty;
d. Quản lý NVL, CCDC, tiền COD
● Phân công nhân viên thu/chuyển/nộp COD và kiểm tra hằng ngày theo quy trình công ty;
● Lập bảng kiểm soát và hạn mức chi phí vận hành, tiến hành tối ưu và tiết kiệm chi phí theo mục tiêu P&L.
● Quản lý việc sắp xếp, phân chia CCDC/NVL, khu vực làm việc & kho bãi khoa học, đúng tiêu chuẩn;
● Lập kế hoạch, theo dõi và đưa các phương án điều chỉnh, đề xuất dự toán về CCDC/NVL và kho bãi.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Có kiến thức liên quan đến ngành Ecommerce/ Express/ Logistics/ Retail/ Supply Chain/ Retail/ FMCG...
● Kiến thức quản trị tài chính cơ bản
Thái độ:
● Chịu được áp lực và cường độ công việc cao
● Sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng thay đổi (willing to learn & willing to change)
● Sẵn sàng thay đổi nơi làm việc/sinh sống
Kỹ Năng:
● Kỹ năng bán hàng (selling skills)
● Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
● Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian
● Kỹ năng giao tiếp
● Thành thạo Excel (có thể sử dụng được hàm thống kê, hàm điều kiện, pivot và trình bày chart)
Tại Công ty CP & DV Giao hàng nhanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng các chính sách đãi ngộ về BHYT, BHXH, BH thất nghiệp,... theo quy định của Pháp luật.
- Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thẻ khám bệnh Generali...
- Được tham gia đào tạo nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ từ các anh chị Manager/Director.
- Môi trường Startup trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Tham gia các hoạt động thường niên của công ty ( TeamBuilding, tiệc...)
- Và các đãi ngộ khác dành cho Cấp quản lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP & DV Giao hàng nhanh
