Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty CP & DV Giao hàng nhanh làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 30 Triệu

a. Quản lý kinh doanh:

● Lập kế hoạch kinh doanh và phân bổ cho nhân viên trong khu vực quản lý;

● Giám sát tiến độ của kế hoạch kinh doanh, thúc đẩy nhằm đảm bảo đạt doanh thu của khu vực;

● Phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ tại khu vực, đảm bảo giữ được doanh thu và sản lượng trên khách hàng hiện có;

b. Quản lý vận hành

● Phân công khu vực xử lý/giao-lấy-trả hàng cho nhân viên

● Theo dõi báo cáo, giám sát năng suất và tỉ lệ lấy/giao/trả của từng nhân viên, KPI của từng chi nhánh, khu vực.

● Quản lý việc xuất nhập hàng hóa, lưu trữ, xử lý hàng theo quy trình (Online & Offline);

c. Quản lý nhân sự:

● Đào tạo, truyền thông, hướng dẫn định kỳ/theo đợt cho nhân viên về nghiệp vụ và các chính sách, thông điệp, định hướng,... của công ty;

● Tuyển dụng, hướng dẫn nghiệp vụ nhân viên mới;

● Phân công & giám sát công việc/nghiệp vụ của từng vị trí;

● Định kỳ/đột xuất đến từng chi nhánh kiểm tra, ghi nhận và xử lý vi phạm quy trình/ quy định/nội quy công ty;

d. Quản lý NVL, CCDC, tiền COD

● Phân công nhân viên thu/chuyển/nộp COD và kiểm tra hằng ngày theo quy trình công ty;

● Lập bảng kiểm soát và hạn mức chi phí vận hành, tiến hành tối ưu và tiết kiệm chi phí theo mục tiêu P&L.

● Quản lý việc sắp xếp, phân chia CCDC/NVL, khu vực làm việc & kho bãi khoa học, đúng tiêu chuẩn;

● Lập kế hoạch, theo dõi và đưa các phương án điều chỉnh, đề xuất dự toán về CCDC/NVL và kho bãi.

Kiến thức:

● Có kiến thức liên quan đến ngành Ecommerce/ Express/ Logistics/ Retail/ Supply Chain/ Retail/ FMCG...

● Kiến thức quản trị tài chính cơ bản

Thái độ:

● Chịu được áp lực và cường độ công việc cao

● Sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng thay đổi (willing to learn & willing to change)

● Sẵn sàng thay đổi nơi làm việc/sinh sống

Kỹ Năng:

● Kỹ năng bán hàng (selling skills)

● Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm

● Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

● Kỹ năng giao tiếp

● Thành thạo Excel (có thể sử dụng được hàm thống kê, hàm điều kiện, pivot và trình bày chart)

- Thu nhập hấp dẫn, bao gồm: Lương cứng + Thưởng KPI (không giới hạn)

- Hưởng các chính sách đãi ngộ về BHYT, BHXH, BH thất nghiệp,... theo quy định của Pháp luật.

- Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thẻ khám bệnh Generali...

- Được tham gia đào tạo nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ từ các anh chị Manager/Director.

- Môi trường Startup trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tham gia các hoạt động thường niên của công ty ( TeamBuilding, tiệc...)

- Và các đãi ngộ khác dành cho Cấp quản lý.

