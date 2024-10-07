Tuyển Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành toàn bộ hoạt động và công việc của Bộ phận DVKH đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất đến Khách hàng; - Điều hành hoạt động nhận và xử lý đơn hàng trên hệ thống toàn quốc; - Đầu mối nhận thông tin về các Chương trình khuyến mãi (CTKM) từ các Hãng và triển khai đến Nhân viên đảm bảo thực hiện đúng chương trình; - Kiểm soát tất cả CTKM được cài đặt lên hệ thống để xử lý đơn hàng; - Giám sát công tác chăm sóc khách hàng; - Quản lý công tác giải quyết khiếu nại của khách hàng và các vấn đề phát sinh; - Đề xuất và tham mưu các giải pháp phòng ngừa khiếu nại khách hàng; - Phối hợp cùng Bộ phận Kế hoạch đặt hàng đáp ứng đủ hàng hóa cung cấp trong thời gian áp dụng CTKM cho các Hãng; - Thiếp lập mối quan hệ bền vững với khách hàng và xây dựng hình ảnh Công ty, hình ảnh nhân viên theo chuẩn mực; - Tham mưu lập kế hoạch ngân sách chăm sóc khách hàng hàng năm và tổ chức thực hiện theo ngân sách được duyệt; - Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để nhân viên của Bộ phận phát huy năng lực làm việc; - Thực hiện các báo cáo chuyên môn liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Quản lý trực tiếp; - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
Địa điểm làm việc: 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối dễ nhìn.
- Học vấn: tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh tế / Ngoại thương / Dịch vụ khách hàng ...
- Kinh nghiệm: 03 năm trở lên tại vị trí tương đương, ưu tiên làm trong lĩnh vực Dược / Phân phối hoặc Thương mại.
- Năng động, khéo léo và khả năng chịu được áp lực công việc cao.
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và năng lực đối ngoại.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo giao tiếp.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: 02 tháng (100% Lương) - Lương cạnh tranh theo năng lực - Lương tháng 13 và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh Công ty - Tham gia BHXH và Bảo hiểm Sức khỏe theo chính sách Công ty - Khám sức khỏe định kỳ, hoạt động Team Building, du lịch hàng năm.
Chế độ và phúc lợi khác mang đến nhiều quyền lợi hữu ích cho nhân viên Chính sách Đào tạo mang đến cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Nghỉ chế độ, Phép năm, các ngày Lễ / Tết theo quy định.
Chế độ và phúc lợi khác mang đến nhiều quyền lợi hữu ích cho nhân viên
Chính sách Đào tạo mang đến cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Nghỉ chế độ, Phép năm, các ngày Lễ / Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12 Nguyễn Hiền, Phường 04, Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

