Tuyển Công nghệ thông tin khác Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2 USD

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công nghệ thông tin khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
1,500 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 1,500 - 2 USD

Theo dõi, giám sát hoạt động, hiệu năng, tài nguyên của các ứng dụng, dịch vụ, hệ thống hoặc dấu hiệu bất thường cảnh báo qua email, SMS...
Giám sát, xử lý sự cố với các hệ thống quản trị, đảm bảo cam kết về hoạt động (OLA) và dịch vụ (SLA) của hệ thống.
Hợp tác chặt chẽ với các nhóm chức năng khác để đảm bảo giải quyết sự cố kịp thời.
Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cảnh báo sớm hệ thống giám sát cũng như ứng dụng/dịch vụ CNTT.
Xây dựng qui trình, qui định, hướng dẫn về vận hành giám sát, đảm bảo việc tối ưu sử dụng tài nguyên hệ thống.
Phân tích đánh giá hiện trạng của hệ thống, mức độ trưởng thành và phát triển của hệ thống trong tương lai.
Nhận diện được hạn chế của hệ thống và có những biện pháp ngăn ngừa, cải thiện.
Tham gia với vai trò tư vấn định hướng về công cụ, quy trình và mô hình vận hành.
Xây dựng kế hoạch cải tiến hệ thống giám sát cảnh báo.
Đào tạo hướng dẫn về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ cho các thành viên.
Rà soát các báo cáo, sự cố và đưa ra kịch bản bài học .

Với Mức Lương 1,500 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị giám sát hệ thống.
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng
Có kinh nghiệm và hiểu biết về ITIL
Có hiểu biết về các giải pháp giám sát hiệu năng của hệ thống , ứng dụng.
Có hiểu biết, kinh nghiệm cơ bản về các giao thức mạng, hệ thống máy chủ.
Hiểu biết vững về cơ sở hạ tầng và kiến trúc IT.
Khuyến khích có các chứng chỉ : CCNA; JNCIA, LPI; MCSA, Cloud....

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

