Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ Phần Nhà Thầu Vàng làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Khảo sát, triển khai biện pháp thi công, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công và đảm bảo thực thi tốt theo kế hoạch tiến độ;

+ Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công, Thầu phụ và Nhà Cung cấp.

+ Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh và tiến độ đối với khu vực được phân công đảm trách.

+ Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công.

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp Đại học - Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Xây dựng Dân dụng

+ Có kinh nghiệm trong mảng thi công hoàn thiện nội thất

+ Có tư duy sáng tạo, nghiên cứu giải pháp mới và liên tục cải tiến, chịu được áp lực cao trong công việc.

+ Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và tin học văn phòng;

Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thầu Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quy chế lương thưởng rõ ràng

2. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái và được đào tạo bài bản.

3. Được đi du lịch với công ty hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thầu Vàng

