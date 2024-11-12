Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Giám sát việc vận hành chung trong ngày làm việc thông thường, cuối tuần, lễ, tết...

- Thực hiện theo chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

- Kiểm soát mức độ tồn kho và các order hàng của các bộ phận trong nhà hàng.

- Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện quảng bá hoặc chương trình khuyến mại... được đề ra.

- Đưa ra ý kiến đề xuất phát triển kinh doanh và Marketing tại nhà hàng.

- Giám sát thực hiện kế hoạch làm việc, tuyển chọn, đào tạo, phát triển nhân viên trong nhà hàng.

- Trực tiếp giải quyết các các thắc mắc, phàn nàn của khách hàng và nhân viên.

- Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe.

- Phối hợp và thực hiện những chương trình đào tạo và phát triển của nhân viên.

- Kiểm soát COL, COS... tại nhà hàng.

- Báo cáo cuối ca, tuần, tháng theo quy định của nhà hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ / Quản Lý Trực Tiếp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi 1995 trở xuống, tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- TỐI THIỂU 01 NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI VỊ TRÍ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG CÁC CHUỖI NHÀ HÀNG F&B.

- Hiểu biết kiểm soát về COL, COS.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG 10 - 13.000.000 ĐỒNG/THÁNG (TUỲ NĂNG LỰC)

- Phụ cấp cơm

- Thưởng doanh thu

- Lương tháng 13, thưởng tháng 14 tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh công ty.

- Chế độ làm việc: 6 ngày / tuần, ca 8 tiếng

- Phép năm: 12 ngày phép / năm

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật Lao động.

- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin