Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 - 84 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

MÔ TẢ CHUNG:

Đào tạo về kiến thức vận hành cửa hàng, kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ hệ thống cửa hàng, Setup cửa hàng của Công ty và Đối tác.

MÔ TẢ CHI TIẾT:

Tham gia đóng góp ý kiến trong việc lưu trữ, dịch, chỉnh sửa tài liệu đào tạo.

Tham gia đóng góp ý kiến trong việc thiết kế các chương trình đào tạo.

Tham gia đóng góp xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo thông qua kênh E-Learning.

Tham gia đóng góp xây dựng hướng dẫn sử dụng và Quy trình đào tạo E-Learning

Lên lịch các khóa đào tạo và đào tạo cho đội ngũ chuỗi quán.

Lên lịch QC và QC các cửa hàng trong chuỗi quán.

Lên lịch Setup và Setup, kiểm soát nhận diện các cửa hàng trong chuỗi quán.

Báo cáo công việc, báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp trở lên

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành F&B trong đó có 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo, setup chuỗi. Ưu tiên các ứng viên Quản lý/Giám sát Cửa hàng kinh nghiệm setup cửa hàng mới làm trong ngành F&B, chuỗi cà phê, chấp nhận đi công tác tỉnh

Kiến thức về chăm sóc khách hàng.

Kiến thức về ngành F&B, ưu tiên sản phẩm cà phê

Kỹ năng tương tác với các Phòng ban và Đối tác.

Kỹ năng soạn tài liệu theo yêu cầu công việc. (Word, Excel, PP)

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, và giải quyết vấn đề.

Khả năng thuyết phục người khác.

Kỹ năng tư duy phân tích, tổng hợp, phản biện.

Kỹ năng bán hàng chủ động.

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo

Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Tập đoàn số 1 về Cà phê ở Việt Nam.

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao trong Tập Đoàn.

Đóng BHXH đầy đủ, quà lễ Tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin