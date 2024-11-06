Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 26 Đường số 2, Phước Long B, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Vận hành cửa hàng đạt chỉ tiêu doanh thu
Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong cửa hàng làm việc
Order hàng hóa, nguyên liệu trong cửa hàng
Chấm công, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên
Thực hiện các báo cáo vận hành
Thực hiện các yêu cầu khác của Cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp, cao đẳng trở lên
Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, chuỗi cà phê trong đó có 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm pha chế
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, siêng năng, chăm chỉ
Có trách nhiệm trong công việc
Có kỹ năng quản lý
Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì
Ngày nghỉ: Theo Luật lao động Việt Nam
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, và các phúc lợi theo chính sách của Công ty
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh (thưởng doanh số, thưởng tháng 13, thưởng KPI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising
