Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 26 Đường số 2, Phước Long B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Vận hành cửa hàng đạt chỉ tiêu doanh thu

Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong cửa hàng làm việc

Order hàng hóa, nguyên liệu trong cửa hàng

Chấm công, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên

Thực hiện các báo cáo vận hành

Thực hiện các yêu cầu khác của Cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, cao đẳng trở lên

Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, chuỗi cà phê trong đó có 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm pha chế

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, siêng năng, chăm chỉ

Có trách nhiệm trong công việc

Có kỹ năng quản lý

Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: Theo Luật lao động Việt Nam

Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, và các phúc lợi theo chính sách của Công ty

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh (thưởng doanh số, thưởng tháng 13, thưởng KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin