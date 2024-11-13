Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIGGLE BEANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIGGLE BEANS
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIGGLE BEANS

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý vận hành Kid Cafe & Eatery: Đảm bảo tất cả các hoạt động của khu vực nhà hàng diễn ra suôn sẻ, bao gồm quản lý nhân sự, đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh và an toàn cho trẻ em.
2. Giám sát và đào tạo nhân viên: Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo, giám sát nhân viên để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra theo đúng quy định.
3. Giao tiếp và xử lý tình huống: Phát triển mối quan hệ tốt với trẻ em và phụ huynh, xử lý các tình huống phát sinh một cách linh hoạt và chuyên nghiệp.
4. Lên kế hoạch sự kiện và hoạt động: Tổ chức các sự kiện, hoạt động thú vị và bổ ích dành cho trẻ em và gia đình, góp phần gia tăng trải nghiệm của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm quản lý mô hình F&B.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm ứng xử và làm việc với trẻ em.
• Khả năng làm việc độc lập và linh hoạt trong xử lý tình huống.
• Yêu thích trẻ em và hiểu biết về tâm lý trẻ nhỏ.
• Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIGGLE BEANS Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, và sáng tạo.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực F&B.
• Lương và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIGGLE BEANS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIGGLE BEANS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIGGLE BEANS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34 Nguyễn Đăng Giai Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

